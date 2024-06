New York Times compara Pabllo Vittar com RuPaul: "Herdeira da coroa global"

A próxima grande drag queen do mundo é brasileira, afirma o The New York Times. O jornal norte-americano, que está entre os maiores do planeta, garante que Pabllo Vittar levará esse título e publicou um perfil para apresentar a artista brasileira.

Na matéria, publicada neste domingo (30/6), o NYT não economizou elogios à cantora e falou sobre a apresentação de Pabllo na Parada LGBTQIAPN+ de São Paulo, no início do mês de junho.

"Foi, de fato, uma das maiores paradas do Orgulho do mundo, e a pessoa no topo do caminhão de som era Phabullo Rodrigues da Silva, 30 anos, filho gay de uma mãe solteira da classe trabalhadora do norte do Brasil", diz a reportagem. "Todos na multidão o conheciam como Pabllo Vittar, uma drag queen de 1,90 metro de altura, vestindo uma brilhante camisa de futebol brasileiro e shorts jeans rasgados", completa. Confira trecho da apresentação:

O jornal ainda afirma que Pabllo é a herdeira de RuPaul, a drag queen mais conhecida do mundo e apresentadora do reality RuPaul's Drag Race. "RuPaul ainda pode ser a queen das queens, mas a herdeira da coroa global já chegou", afirma.

O texto conta a história de Pabllo, nascida no Maranhão e filha de mãe solteira que trabalhava como técnica de enfermagem. Também menciona o início da carreira da artista e a importância de seu ativismo político.