Horóscopo semanal: previsão dos signos de 1º a 7 de julho de 2024

Nos próximos dias, o Sol em Câncer se alinhará com Vênus e formará bons aspectos com Marte, criando um período favorável para equilibrar as emoções. No dia 5, por sua vez, a Lua Nova em Câncer, tendo Sol, Lua e Vênus em conjunção, fará bons aspectos com Marte e Saturno, reforçando a oportunidade de acolher as emoções de modo mais amoroso.

Por outro lado, Mercúrio em Leão estará em oposição a Plutão, trazendo à tona medos, dores e traumas, causando desconforto. Esse aspecto também evidenciará uma tendência a cair em padrões de pensamento que geram sofrimento. Portanto, será importante ter atenção aos movimentos internos. Além disso, Marte se juntará a Urano, indicando um período propenso a ações precipitadas e impulsivas, gerando conflitos e rebeldia tanto em nível pessoal quanto coletivo.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Você entrará em um período de maior conexão com suas memórias e familiares. Terá a chance de harmonizar essas relações com leveza e uma compreensão mais profunda das necessidades alheias. Também olhará para seu passado de forma mais amorosa.

Aproveite para tornar o ambiente do seu lar mais aconchegante, o que ajudará a equilibrar suas emoções. Este será um momento importante para o autoconhecimento, com uma crescente consciência da sua identidade e do que lhe traz alegria. Contudo, também enfrentará suas sombras — encare como uma oportunidade para ressignificá-las.

Touro

Uma nova fase começará e você diminuirá o ritmo para assimilar e filtrar tudo o que viveu recentemente. Será um período para estar mais presente em casa e com seus familiares, vivendo momentos agradáveis e harmonizando-se com suas memórias, encontrando conforto emocional em contato com seus entes queridos. Além disso, sentirá mais vitalidade e coragem para buscar seus desejos, mas precisará de cautela para não agir de forma precipitada e radical. Gêmeos

Nos próximos dias, terá mais energia para cuidar de suas finanças com mais consciência e organizar seus planos para alcançar conforto e estabilidade. Socialmente, buscará mais movimento, conhecendo novas pessoas e lugares. Enfrentará, porém, desconfortos e o medo da rejeição estará presente. Contudo, tudo isso será uma oportunidade para lidar com esses sentimentos com flexibilidade e entender suas origens, buscando um novo significado. Câncer

Tendência a uma fase mais confiante, com autoestima elevada e maior habilidade para equilibrar suas relações consigo e com os outros. Será um ótimo momento para cuidar mais de si, dedicar-se ao amor-próprio e fazer algo prazeroso. Financeiramente, uma nova fase começará e você valorizará tudo que possui, reconhecendo seus esforços para alcançar estabilidade material e adquirir o que deseja. No entanto, algumas negociações poderão não sair como planejado, gerando desconforto. Assim, tenha cautela com contratos e acordos para evitar manipulações.

Leão

Você entrará em um período de encerramentos, ideal para refletir internamente, reduzir atividades externas e avaliar o ciclo anterior, buscando clareza sobre seus desejos atuais. O contato com a espiritualidade proporcionará clareza, aliviando sentimentos estranhos que possam surgir. Além disso, você perceberá a força de seus pensamentos e comunicação, usando-os para alcançar objetivos, mas também enfrentará medos e o risco de ferir outros com suas palavras. Portanto, cuide bem do que pensa e diz.

Virgem

Você viverá uma fase importante em sua vida social, com tendência a ter sua presença mais solicitada por amigos, gerando a sensação de prazer e bem-estar. Outro movimento importante será a conexão com os seus sonhos e ideais. Avalie se eles estão em harmonia com os seus valores e quais os movimentos necessários para realizar os seus propósitos. Você terá coragem para batalhar pelos seus desejos, o que trará uma dose extra de energia, mas também poderá te levar a agir de forma precipitada. Por isso, procure fazer os movimentos dessa semana com atenção.

Libra

Fase bastante significativa na vida profissional: será possível receber reconhecimento de superiores e fazer boas parcerias de trabalho, além de colocar mais amor e prazer no que faz. Dedique-se ao que está em alinhamento com seus valores, pois obterá bons resultados. Situações que afloram medos e inseguranças poderão se fazer presentes com mais frequência, mas você desenvolverá coragem para enfrentar desafios e conhecer sua força interior.

Escorpião

Na próxima semana, você sentirá mais otimismo e energia para realizar sonhos e dedicar-se ao que faz sentido para seu desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Aproveite o período para fazer o que traz prazer, alinhado com seus valores, e estar perto de pessoas que lhe dão alegria. Será um bom momento para estudar e fazer provas e concursos. A vida profissional ficará mais movimentada; nesse cenário, atente-se a situações desconfortáveis e evite agir de forma radical devido às inseguranças. Sagitário

Nos próximos dias, você enfrentará desafios ao lidar com dores e sombras, mas conseguirá encarar medos de maneira mais amorosa e acolhedora, ressignificando experiências passadas e compreendendo os aprendizados. Será um período importante para tomar consciência de comportamentos nocivos e comprometer-se a abandoná-los. Perceberá a força dos seus pensamentos e como eles podem tanto causar sofrimento quanto ajudar a superá-lo, desde que esteja consciente e comprometido(a) com seu bem-estar.

Capricórnio

Fase crucial para suas relações. Você buscará mais harmonia e demonstrará maior habilidade para compreender as necessidades alheias sem ignorar as suas. Será um bom momento para formar parcerias profissionais. Além disso, estará mais conectado(a) com seu brilho pessoal e terá coragem para defender seu espaço e identidade. Nos próximos dias, ficará mais consciente de medos e inseguranças, o que poderá gerar desconforto, mas também permitirá ressignificar comportamentos que causam sofrimento e focar no que realmente deseja criar em sua vida.

Aquário

Sua rotina ficará mais agitada, e o desejo de realizar atividades cotidianas com prazer e alegria aumentará. Será um bom momento para ajustar seus afazeres de acordo com o que deseja vivenciar. As relações de trabalho se harmonizarão, e você cuidará melhor da saúde. No entanto, a vida afetiva enfrentará desafios, especialmente na comunicação, que poderá expor feridas suas e do outro. Esteja mais atento(a) para se expressar claramente e se tornar mais consciente dos seus desconfortos. Peixes

Você entrará em uma fase especial de conexão com seu brilho pessoal, tornando os dias mais prazerosos e propícios para diversão e dedicação ao que nutre sua alma. Atente-se à possibilidade de se apaixonar ou se envolver excessivamente em algo passageiro, seja uma pessoa ou um novo projeto. Ainda, tenha cuidado com a dificuldade em lidar com questões práticas devido ao desejo de se divertir mais. A rotina ficará mais agitada, e você poderá enfrentar medos e inseguranças capazes de afetar sua saúde.

Por astróloga Thaís Mariano

