5 receitas ricas em proteínas para fazer em poucos minutos

As proteínas são fundamentais para quem busca aumentar o ganho de massa muscular, pois fornecem os aminoácidos necessários para a reparação e construção dos tecidos musculares. Além disso, ajudam a maximizar os efeitos dos treinos, promovendo uma recuperação mais rápida e eficaz. Para isso, é possível preparar pratos proteicos em poucos minutos, utilizando ingredientes como ovos, frango e peixe. A seguir, confira algumas opções!

Omelete de espinafre e tomate

Ingredientes

4 ovo s

s 1 pimentão vermelho picado

200 g de espinafre picado

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1 tomate sem sementes e picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de azeite

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos até ficarem homogêneos. Reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e adicione a cebola e o alho, refogando até dourar. Acrescente o espinafre, o tomate e o pimentão, refogando até ficarem macios. Despeje os ovos batidos sobre a mistura na frigideira e deixe cozinhar, sem mexer, até que as bordas estejam firmes. Com uma espátula, vire delicadamente a mistura. Cozinhe até dourar e sirva imediatamente.

Salada de frango com grão-de-bico

Ingredientes

1 peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido

1/2 pepino picado

1/2 tomate picado

1/4 de cebola-roxa fatiada

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o peito de frango. Em uma tigela, misture o frango com o grão-de-bico, o pepino, o tomate e a cebola-roxa. Tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Patê de atum com abacate

Ingredientes

170 g de atum ralado ao natural

Polpa de 1/2 abacate amassado

amassado Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o atum com o abacate. Tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Sirva com pães e torradas.

Burrito de carne moída (Imagem: AnjelikaGr | Shutterstock)

Burrito de carne moída

Ingredientes

200 g de carne moída

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1 xícara de chá de molho de tomate

1 colher de chá de cominho

1 tomate picado

1 alface picada

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Tortilhas integrais para servir

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo baixo e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cominho. Adicione o molho de tomate e cozinhe por 5 minutos. Recheie as tortilhas com a carne, a alface e o tomate. Enrole e sirva em seguida.

Panqueca de banana com whey protein

Ingredientes

2 bananas maduras

2 ovos

1 scoop de whey protein sabor baunilha

sabor baunilha 1/2 colher de chá de fermento em pó

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, amasse as bananas. Adicione os ovos e bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente o whey protein e o fermento e misture até incorporar os ingredientes. Unte uma frigideira com óleo de coco e aqueça no fogo médio. Com uma concha, pegue porções de massa e distribua na frigideira. Cozinhe até formar bolhas e vire para dourar o outro lado. Repita o processo até acabar a massa. Sirva em seguida.