Espetáculo ‘EntrePeles’ reúne artistas PCD em espetáculo sobre o movimento

Idealizado por Adriano Roza, Carol Barreiro e Janaina Mello, o espetáculo EntrePeles tem elenco composto por quatro artistas PCDs e explora movimentos coreográficos. O músico e pesquisador brasiliense Eufrasio Prates desenvolveu um software utilizado na performance para traduzir toque e movimento em luz e som para a inclusão de pessoas cegas e surdas.

O Espaço cultural pé direito recebe o espetáculo de sexta (5/7) a domingo (7/7), sempre às 19h30. A entrada é franca e livre para todos os públicos. Para a sessão de domingo (7/7), será disponibilizado um transporte gratuito de ida e volta para pessoas cegas ou de baixa visão mais acompanhante, mediante agendamento por telefone (6199166-3900).

Os artistas amadores selecionados para a apresentação passaram por três oficinas conduzidas pelos criadores do projeto e com a participação do bacharel em interpretação cênica Marcos Davi. Todas as sessões terão intérprete de libras e audiodescritor.

Serviço

EntrePeles

De sexta (5/7) a domingo (7/7), às 19h30, no Espaço cultural pé direito (Rua 1, Lote 23, Vila Telebrasília). Entrada franca