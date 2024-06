Solteira? Luciana Gimenez fala sobre relacionamento aberto e assume orientação sexual

Reprodução/Instagram Luciana Gimenez

Luciana Gimenez deu sua opinião sincera sobre como enxerga a questão de relacionamento aberto. A apresentadora, que está publicamente solteira desde o fim do namoro com o empresário Renato Breia, comentou acerca do assunto.

"A gente sabe que a galera não é muito fiel, né? Todo mundo mente. Mas a gente sabe que não é assim, é o que eu acho, vejo as conversas. Não estou dizendo todo mundo, mas acho que é um assunto que a galera mais jovem já mudou um pouco", iniciou ela, em entrevista à revista Quem.

"Eu acredito que talvez no futuro as pessoas não se cobrem tanto. Não estou dizendo que eu aceitaria, mas eu acho que as coisas estão diferentes", explicou Luciana Gimenez. Sincera, a apresentadora entregou que já tentou abrir seus relacionamentos, mas sem sucesso: "Já cogitei sim [relacionamento aberto], eu nunca digo nunca, você nunca sabe nada", disse.

Luciana, por sua vez, apontou que se considera uma pessoa demissexual – que é definida por uma pessoa que se envolve com alguém após a criação de um vínculo afetivo. "Quando eu digo isso, o povo ri da minha cara. O que eu quis dizer é que que eu sou uma pessoa que precisa ter algum sentimento para sair com alguém. Não é só: ‘Vamos lá’", pontuou.

