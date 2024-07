Maestro de Roberto Carlos recria canções do Rei no Clube do Choro

Que as canções de Roberto Carlos continuam a ser entoadas Brasil afora, isso é fato. Por isso, nesta quinta-feira (4/7), o “Rei” — título concedido a ele em decorrência da carreira recheada de inúmeros sucessos que embalaram o país por décadas — é o grande homenageado no Clube do Choro de Brasília (Setor de Divulgação Cultural), e, show com Eduardo Lages e Marina Elali intitulado Sucessos do rei. A partir das 21h, o maestro e a cantora comandam a noite, que promete relembrar grandes sucessos de Roberto Carlos. Os ingressos podem ser adquiridos no site da Bilheteria Digital a partir de R$ 75 (meia).

Eduardo Lages é maestro experiente, responsável por acompanhar Roberto há 40 anos nas apresentações do Rei. Desta vez, ele fará show ao lado da cantora potiguar Marina Elali. “Quando imaginei um show com uma cantora para dividir o palco cantando as músicas do Roberto Carlos, lembrei da interpretação de Marina Elali, e assim nasceu este show”, declara Lages, em nota. Marina ficou conhecida pela famosa interpretação que deu à canção Você, composição de Roberto e Erasmo Carlos que fez parte da trilha sonora da novela América (2005), da Rede Globo.

Outras canções do repertório de Roberto Carlos que ganharão especial versão no show são Olha, Amor perfeito, Como vai você, É preciso saber viver e Como é grande o meu amor por você.

Serviço

Sucessos do Rei

Quinta-feira (4/7), a partir das 21h, no Clube do Choro de Brasília (SDC, bloco G). Ingressos a partir de R$ 75 (meia-entrada) + taxa na Bilheteria Digital. Classificação indicativa: 10 anos.