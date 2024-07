Mostra Mulherio das Letras DF está com inscrições abertas

O movimento feminista literário Mulherio das Letra DF realiza mostra na Biblioteca Nacional de Brasília. O evento vai reunir mulheres que exercem funções nas cadeias literárias. A Mostra Mulherio das Letras está com inscrições abertas para participar até o dia 25 de julho.

O Mulherio das letras surgiu em 2017 com intuito de romper barreiras patriarcais para que mulheres ocupem lugares na literatura. Hoje o movimento tem mais de 7.500 mulheres agrupadas pelo país. O movimento reúne escritoras contemporâneas de todas as regiões do Brasil.

A mostra surge da necessidade de chamar a atenção para políticas públicas que incluam mulheres na literatura e promover o encontro de mulheres que trabalham na área literária. O evento se inicia com uma roda de conversa com o tema ‘Mulheres, autorias e tessituras de (a) manhã’. A roda de conversa tem como objetivo reunir mulheres experientes na literatura e jovens que estão surgindo no mundo literário. “O futuro do Mulherio das Letras precisa ter essa experiência e troca, esse espaço será bom para todos”, comenta Beth Fernandes, jornalista, poeta, idealizadora do evento e integrante do movimento Mulherio das Letras.

As obras disponíveis na mostra serão levadas pelos participantes. O público que deseja participar deve se inscrever através deste link. A mostra é uma oportunidade de escritoras de diversos gêneros literários se encontrarem: “Essa é a chance de contadores de histórias, romancistas, contistas, ilustradoras e todas que em sua importância na cadeia literária se encontrarem e abrirem caminhos”, argumenta Beth Fernandes.

No Distrito Federal, centenas de escritoras voltaram a ter expectativas com o movimento “Várias mulheres que tinham manuscritos guardados nas gavetas, ganharam esperança com o Mulherio das Letras. O movimento deu esperança que fosse possível romper a barreira literária, se expressar e publicar as obras”, conta Beth.

O evento encerra com um grande sarau. “As poetisas presentes, terão a oportunidade de mostrar o trabalho a todos presentes”, explica Beth Fernandes. Homens podem comparecer para assistir, mas o local de fala será apenas de mulheres.

Serviço

Mostra Mulherio das Letras Distrito Federal – Rumo ao Encontro Regional 2025

Dia 3 de Agosto, das 14h às 18h, na Biblioteca Nacional de Brasília. Inscrições através do link https://l1nk.dev/cUO0u.