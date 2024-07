Entenda o significado da nova tatuagem polêmica de Anitta

Na última sexta-feira (5/7), Anitta fez uma nova tatuagem. Ela tatuou em um de seus braços, uma imagem que representa a ‘Constelação Familiar‘. Nas redes sociais, a cantora deu mais detalhes sobre o desenho:

"É o seguinte: nesse símbolo, como se fosse uma árvore genealógica, sou eu no meio, o bonequinho com coraçãozinho que significa que eu tenho sempre a força do amor dentro de mim, e aí de um lado fica o pai, de outro lado a mãe e as estrelinhas significam a constelação familiar, os outros integrantes da minha família", disse a artista.

Anitta ainda acrescentou: "E também o outro significado pode ser, quando você faz a constelação e encontra gemelares, que são irmãos que você teoricamente era para ter e acabou não tendo, pelo destino mesmo. E quando você integra essas almas e essas pessoas no seu coração, você vive uma vida mais completa, plena, que é o que eu tenho vivido ultimamente: muita felicidade, muita tranquilidade. Você confia no universo, no destino… Essa tatuagem significa isso para mim. É isso", concluiu ela.

Anitta explica significado de sua nova tatuagem:

"Sou eu no meio, de um lado fica pai, do outro lado a mãe, e as estrelinhas significam constelação familiar, os outros membros da família"

Mas afinal, o que é Constelação Familiar?

Constelação Familiar é uma abordagem terapêutica desenvolvida pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger. Ela busca identificar e resolver dinâmicas familiares inconscientes que podem influenciar a vida das pessoas de forma negativa. Essa técnica se baseia na ideia de que problemas emocionais e comportamentais podem ser resultado de emaranhamentos ou desequilíbrios no sistema familiar.

A Constelação Familiar é geralmente conduzida em um grupo, onde os participantes representam membros da família ou elementos relevantes da situação do cliente. O facilitador ajuda a identificar e resolver conflitos ou padrões disfuncionais, promovendo a harmonia e a cura no sistema familiar. A técnica pode ser aplicada a diversas questões, incluindo problemas de relacionamento, doenças, dificuldades financeiras e padrões repetitivos de comportamento.

Tema é controverso

Embora seja amplamente utilizada, a Constelação Familiar também é objeto de debate e crítica, especialmente no que diz respeito à sua base teórica e eficácia científica.

De acordo com uma matéria realizada pela revista Marie Claire, foi informado que "apesar de não reconhecida pelos conselhos federais de psicologia e de medicina, a técnica é aplicada no Judiciário brasileiro há mais de dez anos, sobretudo no Direito de Família, como forma de alcançar acordos e diminuir a pilha de processos acumulados no sistema".

O método da Constelação Familiar é criticado, especialmente, por parte de profissionais das áreas do direito, psicologia e medicina. As principais críticas mencionadas incluem:

Falta de Evidências Científicas: Não há comprovação científica robusta que demonstre a eficácia da Constelação Familiar. A ausência de estudos rigorosos e controlados que validem os resultados da técnica é um ponto de preocupação.

Parecer do Conselho Federal de Psicologia (CFP): O CFP, em uma nota técnica emitida em março, afirmou que a Constelação Familiar não cumpre parâmetros éticos e critérios básicos de um serviço terapêutico. Esses critérios incluem:

Diagnóstico: A capacidade de identificar corretamente a natureza dos problemas do cliente.

Supervisão: O acompanhamento e orientação por profissionais experientes.

Confidencialidade: A garantia de que informações pessoais e sensíveis dos clientes sejam mantidas em sigilo.

