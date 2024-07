Juju Salimeni faz alerta após erro em sua rotina de treinos

Apesar de ser Juju Salimeni ser amplamente reconhecida como uma musa fitness, ela admitiu que também comete erros em sua rotina de treinos. Na última sexta-feira (5/7), por exemplo, a famosa fez um alerta sincero sobre a importância dos exercícios aeróbicos, que são frequentemente negligenciados por ela.

Juju revelou que sua rotina de exercícios é composta exclusivamente por musculação, sem a inclusão de atividades cardiovasculares. Em suas próprias palavras, Juju explicou: "Eu treino somente de segunda a sexta-feira. Caso eu falte algum dia da semana, compenso no sábado. E só faço musculação, não faço cardio. Estou errada nisso, tá, gente?! Não sigam meu exemplo. Só faço em preparação para o Carnaval. Fora isso, passo bem longe", declarou.

Juju ressaltou que, apesar de sua dedicação e disciplina nos treinos de musculação, ela reconhece a importância dos exercícios aeróbicos para uma rotina de exercícios equilibrada. Ela alertou seus seguidores para não seguirem seu exemplo nesse aspecto, pois a ausência de exercícios cardiovasculares pode comprometer a saúde cardiovascular e a queima de calorias.

A musa admitiu que só inclui atividades aeróbicas em sua rotina durante a preparação para o Carnaval, destacando que fora dessa época, ela evita completamente esse tipo de exercício.

Além disso, outro dia, Salimeni revelou que só costuma fazer dieta porque tem o incentivo do noivo, o fisiculturista Diogo Basaglia. "Eu não fazia dieta corretamente. Eu comia aleatoriamente, e ele me ensionou a fazer pesando, certinho. Se não fosse ele para me botar no eixo, eu já tinha chutado o baldo real. A pessoa que está junto tem que incentivar que o parceiro faça a coisa certa", enfatizou.

