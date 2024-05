Anitta revela frustração em relacionamentos amorosos e explica motivo

Anitta revela frustração em relacionamento amoroso com homens e explica motivo - (crédito: Reprodução/Instagram)

Anitta, que possui um histórico de relacionamentos amorosos com famosos, abriu o jogo sobre uma decisão arriscada que tomou para uma futura relação. A cantora confessou que, hoje, procura um homem milionário.

Em participação no reality show norte-americano RuPaul’s Drag Race, a ‘Girl from Rio’ declarou que se sente cansada de "sustentar" os parceiros, e que busca alguém com o mesmo nível financeiro ou superior.

"Procuro um homem que ganhe a mesma coisa ou mais dinheiro que eu porque cansei de sustentar homens", disparou Anitta, sincera. Em tempo, recentemente, surgiram rumores de que ela estaria vivendo um namoro com o rapper mexicano Peso Pluma, com quem emplacou o hit ‘Bellakeo’.

Publicamente, Anitta está solteira desde o fim do namoro com o produtor musical Murda Beatz, em 2022. Na época, o casal terminou cercado de polêmicas após ambos trocarem unfollow e indiretas nas redes sociais.

