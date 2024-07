Zenless Zone Zero, novo jogo do HoYoverse bate 50 milhões de downloads

Lançado na última quinta-feira (4/6), o novo jogo da desenvolvedora chinesa miYoHo, Zenless Zone Zero, acaba de alcançar 50 milhões de downloads globalmente. A divisão brasileira fez uma públicação no X (antigo Twitter) sobre o número alcançado em comemoração e já anunciou que novidades estão próximas.

Zenless Zone Zero: Agradecimentos de Ridu | Total global de downloads já atingiu 50 milhões!



Olá, Proxies!

Desde o lançamento oficial do jogo, o total de downloads globais de Zenless Zone Zero já atingiu 50 milhões! A cidade que antes existia apenas na imaginação e nas… pic.twitter.com/VXJRxRHTVR — Zenless Zone Zero PT-BR (@ZZZ_PT_BR) July 6, 2024

A empresa ficou conhecida pelo sucesso de Honkai Star Rail, mas principalmente por Genshin Impact que explodiu durante a pandemia, em 2020, por misturar elementos de The Legend of Zelda: Breath of The Wild, ter um mundo aberto livre para exploração, centenas de personagens jogáveis e ser baseado em jogos gacha — conceito oriental muito parecido com as loot boxes, onde o jogador paga uma quantia de dinheiro para receber um item aleatório, variando sua raridade e/ou função, desde personagens a equipamentos — prática que monetizou o jogo o tornando uma febre.

Não só isso, mas a disponibilidade mobile tornou Genshin Impact um atrativo fora dos consoles, entregando um jogo visto só como “feito para console” para os smartphones.

O novo título Zenless Zone Zero foge da temática fantasia de Genshin Impact, e se foca não só na tecnologia, mas como em diferentes tipos de armas, onde personagens usam até “maletas” para atacar e novamente o jogo traz todos os elementos já conhecidos da miHoYo, um combate com um botão de ataque, outro para um golpe especial, e outro para um super, com sua principal mecânica sendo a troca de personagens, a nova adição de ZZZ são suas músicas inéditas, sua ambientação moderna e suas cutscenes extremamente elaboradas, um salto bem-vindo e muito bem executado pela miHoYo. A empresa tem ficado de olho no progresso do jogo e já promete novas atualizações muito em breve.



Zenless Zone Zero está disponível gratuitamente para PlayStation 5, PC, Android e IOS.