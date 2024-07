Mulheres dominam competição em Gramado

Com uma infinidade de talentos antes premiados no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, a 52ª edição do Festival de Gramado, a ser realizada entre 9 e 16 de agosto, anunciou os concorrentes, depois da análise de 1.000 inscritos.

Curadores da festa, Marcos Santuario e Caio Blat selecionaram sete longas-metragens, com predomínio de cineastas mulheres. Talento de Brasília, a atriz Gabriela Correa (de Cartório das almas), ao lado de Sophie Charlotte estrela Virgínia e Adelaide, longa sobre o encontro definitivo de uma socióloga negra e uma médica branca, criado a partir da realidade e de roteiro de Jorge Furtado (destacado para receber o troféu Eduardo Abelin), que codirige o filme com Yasmin Thayná.

Ator, diretor e roteirista Matheus Nachtergaele (premiado na capital com o Candango de ator por Big Jato) receberá o Troféu Oscarito, enquanto Motel Destino, thriller (exibido em Cannes) de Karim Aïnouz, artista formado pela UnB, estará na abertura.

Na competição, dentro do Palácio dos Festivais, serão exibidos longas de Anna Muylaert (que inverte estereótipos de gênero em O clube das mulheres de negócios) e Juliana Rojas (de Cidade; Campo, em torno da inundação de terra, por ação de barragem).

Na função de diretora, a também atriz Dira Paes (cinco vezes vencedora do troféu Candango) comanda Pasárgada, sobre uma ornitóloga que resgata sua tropicalidade, e se junta a Eliane Caffé (diretora de Filhos do mangue, filmado no Rio Grande do Norte e que trata da vida de um homem sob julgamento da comunidade ribeirinha.

O título Oeste outra vez, filme de Goiás, com direção de Erico Rassi, também foi selecionado, explorando um sertão que abriga homens massacrados pela amargurados. Derivado da literatura de Daniel Galera, Barba ensopada de sangue, de Aly Muritiba, concorrerá com chance de prêmio para Gabriel Leone (astro de Eduardo e Mônica). Finalmente, Estômago 2: o poderoso chef, do paranaense Marcos Jorge, traz interpretações de João Miguel e Paulo Miklos.

Os curtas nacionais e a lista de documentários em competição serão conhecidos no próximo dia 17, constando o nome a ser premiado com o troféu Cidade de Gramado. Entre os convidados que devem comparecer ao certame estão Ângelo Antônio, Babu Santana, Bruna Linzmeyer, Irene Ravache, Louise Cardoso e Felipe Camargo.