Cine Brasília oferece programação infanto-juvenil e clássicos atemporais

A partir desta quinta-feira (11/7), entra em vigor a programação de férias do Cine Brasília. A programação infanto-juvenil começa às 10h (exceto às segundas-feiras) e às 14h. Pensando também no público adulto, o Cine Brasília realiza sessões especiais. A programação se estende até o dia 31 de julho.

A Dobradinha de férias do Cine Brasília começa com o filme O Menino e o Mudo (Alê Abreu), indicado ao Oscar em 2015. O longa-metragem animado Divertida Mente 2 (Keley Mann) dá continuidade à programação. Para o público adulto será apresentado o longa Flor de Buriti (Renée Nader Messoa), premiado no Festival de Cannes em 2023. A Embaixada da Argélia exibe gratuitamente no Cine Brasília o clássico A Batalha de Argel (Gillo Pontecorvo), logo após Flor de Buriti.

Serão exibidos também os longas La Chimera (Alice Rohrwacher); A Hora da Estrela (Suzana Amaral); Sousândrade: O Guesa Errante (Maria Maia) e o stop motion Brasileiro Teca e Tuti — Uma Noite na Biblioteca (Tiago M. A. Lima, Eduardo Perdido, Diego M. Doimo). Além disso, o curta Agrofloresta no Meio do Caminho (Lorena Figueiredo), que traz reflexões sobre o projeto urbanístico do Plano Piloto, localizado em Brasília, no Distrito Federal.





PROGRAMAÇÃO 11 a 17 DE JULHO





QUINTA-FEIRA, 11/7





10h – O Menino e o Mundo





14h – Divertida Mente 2





16h30 – Agrofloresta no Meio do Caminho + A Flor do Buriti





19h – Sessão Especial Embaixada da Argélia: A Batalha de Argel





SEXTA-FEIRA, 12/7





10h – O Menino e o Mundo





14h – Divertida Mente 2





16h30 – La Chimera





20h – Agrofloresta no Meio do Caminho + A Flor de Buriti





SÁBADO, 13/7





10h – O Menino e o Mundo





14h – Sessão Acessível: A Hora da Estrela

16h00 - Divertida Mente 2





18h00 – Orlando, Minha Biografia Política





20h30 – Agrofloresta no Meio do Caminho + A Flor do Buriti





DOMINGO, 14/7





10h – O Menino e o Mundo





14h – Divertida Mente 2





16h30 – La Chimera





20h30 – Agrofloresta no Meio do Caminho + A Flor do Buriti





SEGUNDA-FEIRA, 15/7





14h – Divertida Mente 2





16h – Agrofloresta no Meio do Caminho + A Flor do Buriti





19h – Sessão Especial + Debate: Sousândrade: O Guesa Errante









TERÇA-FEIRA, 16/7





10h – O Menino e o Mundo





14h – Divertida Mente 2





16h30 – Orlando, Minha Biografia Política





20h – Agrofloresta no Meio do Caminho + A Flor do Buriti









QUARTA-FEIRA, 17/7





10h – O Menino e o Mundo





14h – Divertida Mente 2





16h30 – La Chimera





20h – Agrofloresta no Meio do Caminho + A Flor do Buriti





Serviço

Dobradinha de Férias: Cine Brasília

A partir de quinta-feira (11/7) até o dia 31 de julho, no Cine Brasília (Asa Sul Entrequadra Sul 106/107). Ingressos a partir de R$22,80 (inteira).