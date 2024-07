Chico César, Blanca e Rojobarcelo lançam o álbum ‘Belezas pra Nós’

Fruto da união do cantor e compositor Chico César com os músicos argentinos Blanca e Rojobarcelo, o álbum Beleza pra Nós. Lançado neste mês, o álbum apresenta 11 faixas gravadas entre maio e junho de 2021 em estúdios da Argentina e do Uruguai. Beleza pra Nós traz composições gravadas em espanhol, português e inglês.

O grupo deu início às gravações de Beleza pra Nós após um concerto beneficente no Uruguai, em 2021. O disco apresenta 11 faixas gravadas entre maio e junho de 2021 criadas durante a quarentena imposta pela COVID-19. “O álbum foi concebido de maneira muito fluida e natural, eu diria até mesmo sem pensar", acrescentou o músico Blanca, em nota no Instagram.

Chico César tem mais de 27 anos de carreira. O artista se consolidou por sempre renovar aspectos da música brasileira. Beleza pra Nós é o primeiro lançamento desde o álbum Arrepio da Lei, feito ao lado de Zeca Baleiro.