Danton Mello comenta possibilidade de retorno às novelas após ‘sumiço’

Danton Mello, que está longe das telinhas desde o fim da série Justiça 2, do Globoplay, comentou sobre as expectativas para o seu retorno às novelas. Ele, que não é visto desde Um Lugar ao Sol (2021), reagiu ao ter seu nome cotado para o elenco de Garota do Momento, a próxima novela das seis da Globo.

Em entrevista ao jornal O Globo, o ator confessou que recebeu o convite de Natália Grimberg, a diretora artística da obra assinada por Alessandra Poggi, que sucederá No Rancho Fundo, em novembro.

"Eu recebi o convite realmente. A Natalia me ligou, falei com ela uns dois meses atrás. Eu ainda não assinei nada, tem todo um processo. Eles estão fechando o elenco. Não posso dar spoiler, mas já sei do personagem. Adorei a história, o meu núcleo e os nomes que a Natalia está pensando para o elenco", disse Danton Mello, que ainda destacou a possibilidade de ser visto nas telinhas no ano que vem como forma de celebração, em que completa 40 anos desde seu primeiro trabalho na TV, na novela A Gata Comeu (1985).

"Ano que vem é um ano importante para mim. É o ano em que comemoramos 40 anos de A Gata Comeu. Eu adoraria estar no ar, celebrando esta novela tão emblemática, que marcou uma geração. Até hoje as pessoas falam comigo que lembram do Cuca [seu personagem]. Eu adoro fazer novela. Gosto do ritmo e da loucura que é gravar muito", pontuou ele.

