Giovanna Ewbank planeja pausa na carreira após diagnóstico de distúrbio

Giovanna Ewbank revelou que possui planos de realizar uma amenizada nas atividades profissionais que engatou sozinha e com o marido, Bruno Gagliasso, ao longo deste ano.

Em entrevista à revista Quem, a apresentadora confessou que pretende desacelerar a correria da vida, principalmente após ter sido diagnosticada com síndrome de Burnout. "Por conta dessa explosão de trabalho, não tive tempo de respirar, tive um burnout. Tive uma exaustão mental e dei uma desacelerada. Tinha alguns compromissos para serem cumpridos, finalizei, e esse mês estou desacelerando", disse.

Reflexiva, Ewbank contou que pretende tirar férias com o marido e os filhos, Titi, de 11 anos, Bless, de 9, e Zyan, de 4. "Vou ficar um mês fora e volto [fazendo] menos. Quero cada vez trabalhar menos e com qualidade, sabe? Fazer as coisas que quero fazer e com tempo. Sem ser pra ontem, que é tudo pra ontem,… Nossa, tem que ser agora", contou.

"Eu não quero. Isso pra mim não tá mais funcionando, porque a minha saúde vale muito mais", destacou Giovanna. "Estamos no automático. Fazendo, produzindo, mas a gente não tá sentindo. Acho que isso é importante. A gente parar pra analisar e entender se está certa a maneira que a gente está vivendo", completou a loira.

