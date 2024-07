Celso Portiolli revela ter sido impedido por Silvio Santos de pedir demissão do SBT

Celso Portiolli surpreendeu ao ter confessado que já cogitou ter rompido suas atividades no SBT no passado. Ele, que atualmente apresenta o Domingo Legal, admitiu ter recebido propostas de outras emissoras, mas decidiu permanecer na casa por um motivo: a multa imposta pelo patrão, Silvio Santos.

"Teve um fato no meio da negociação, o Silvio proibiu de entrar no camarim dele e me usou como a pessoa para moralizar o negócio, para falar com ele era só na presidência. Só que eu tava com a proposta da Globo", confessou o famoso, em entrevista ao podcast de César Filho.

"Mandei dizer para ele sobre essa proposta, ele mandou me chamar, quando entrei no camarim dele no outro dia, me achando o máximo, ele perguntou ‘quem está te levando para a Globo?’ e eu não podia falar", relembrou Celso Portiolli. Segundo ele, durante a negociação com Silvio Santos, optou por incluir uma multa em seu contrato.

"Ele me fez uma proposta e eu acabei ficando no SBT. Nesse momento, ele fez uma multa gigantesca no meu contrato, a partir daí todas as propostas que recebi a multa tornava a proposta inviável, aí continuei no SBT", disse. "Hoje se eu quiser sair do SBT ou se o SBT quiser me desligar ficou mais fácil porque hoje é um contrato de confiança", explicou Portiolli.

