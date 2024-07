Priscilla dispara sobre início da carreira na música gospel: "Não gostava"

Priscilla Alcântara relembrou o início de sua carreira musical, em que investiu em canções gospel, e ao longo do ano passado fez sua transição para a música pop.

Em entrevista ao programa The Noite, do SBT, a ex-apresentadora infantil confessou que entrou no gênero sem ter gosto por tal, e que sua carreira musical começou após uma participação na atração apresentada por Danilo Gentili.

"Você sabe que foi aqui que tudo começou de verdade na minha carreira musical. Eu cantei aqui uma música gospel, na época, que eu nem gostava, e aí meio que viralizou, e meu pai falou assim: ‘vamos aproveitar agora que essa música bombou e vamos lançá-la'", relembrou a cantora, referindo-se à canção Espírito Santo, que é um dos seus maiores hits da carreira.

"Ele, escondido, sem minha permissão porque eu não gostava da música, soltou [o vídeo] no YouTube e foi minha primeira grande canção ali no gospel", disse Priscilla, que ressaltou sempre ter recebido o apoio dos pais em suas decisões pela trajetória musical.

"Meus pais nunca tiveram problema com isso, então eles deixavam eu cantar o que quisesse. Eu cantava Rouge, mas quando foi para o ar, o pastor não gostou… Aí o problema é dele né, porque saí da igreja, fui para outra e continuo cantando", declarou ela, que hoje já possui 12 anos de carreira.

