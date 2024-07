Músico argentino Benjamín Mora apresenta novo álbum na Asa Sul

Músico argentino Benjamín Mora desembarca em Brasília nesta sexta-feira (12/7). Benjamin apresenta o novo álbum Música Popular Extranjera, gravado na Chapada dos Veadeiros. A apresentação será realizada no Eye Patch Panda (Asa Sul).

Gravado na Chapada dos Veadeiros, o álbum Música Popular Extranjera traz a sonoridade da música nômade. O disco será apresentado a partir das 21h nesta sexta-feira (12/7). Em shows ao vivo, Benjamín Mora explora a técnica do live-looping, onde grava e mixa, em tempo real, camadas sonoras com guitarras, baixos, gaitas, percussão e vozes.

Com 4 canções autorais de Benjamin Mora, o novo álbum tem Flávio Marciano, no contrabaixo e na gravação; Raphael Mosquito, na percussão e bateria; Ricardo Mosca, ganhador de dois Grammy Latino, foi responsável pela mixagem do projeto e Daniel Tapia pela masterização.

O show Música Popular Extranjera já foi apresentado em festivais no estado de Goiás, como o Ilumina 2023, Chapada Rock n' Blues 2022 e Jazz na Vila 2021. Também já passou em eventos culturais no Piauí e na Bahia.

Serviço

Benjamín Mora lança MPE no Eye Patch Panda

Sexta-feira (12/7), às 21h30, no Eye Patch Panda - 514 Sul, Bloco A, Loja 16. Ingressos: R$ 25 - https://sympla.com.br/evento/benjamin-mora-ao-vivo/2521043