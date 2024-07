Novo álbum de Katy Perry será lançado no dia de show no Rock in Rio

Katy Perry anunciou a data de lançamento do novo álbum, intitulado 143. Nas redes sociais, a cantora informou que seu novo trabalho estará disponível em 20 de setembro.

A data é a mesma da apresentação de Katy no Rock in Rio. No dia do show, também subirá ao palco do festival as cantoras Cyndi Lauper, Karol G e Ivete Sangalo.

Os fãs da cantora celebraram o anúncio do lançamento do 143. No X, antigo Twitter, o assunto ficou entre os mais comentados.

"Katy Perry é o pop no sentido mais puro da palavra, ela nasceu pra ser a maioral", disse um fã. "Estamos em choque com essa capa", comentou uma outra. "Ela vai lançar o álbum bem no dia do Rock in Rio pra cantar as músicas novas do álbum só para nós, fãs brasileiros, em primeira mão", celebrou um terceiro.

Katy tem uma carreira de destaque no pop. Ela coleciona hits conhecidos mundialmente, entre eles: Dark horse, Roar, Firework, Hot n cold, The one that got away, Wide awake, Last friday night, E.T e California Gurls.