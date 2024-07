Yuri Lima postava diversas declarações para Iza nas redes sociais; relembre

Fotos em casal, declarações de amor e sorrisos de orelha a orelha. Essas foram as características das últimas postagens feitas pelo jogador de futebol Yuri Lima ao lado da cantora Iza. O casal estava em um relacionamento há pelo menos dois anos. No entanto, a relação acabou nesta quarta-feira (10/7), com a revelação de que o atleta traía Iza, que estava no sexto mês de gestação, com uma produtora de conteúdo para plataformas adultas.

Em uma publicação destacada por Yuri no Instagram, ele e Iza celebram a gravidez da cantora. "Eu vou fazer você sorrir assim pro resto da vida, se acostuma! E logo seremos nós mamãe", escreveu o pai da criança, no dia 13 de abril.

Confira:

Em outro post, publicado em maio deste ano, Yuri Lima abraça Iza e escreve: "Love (amor em português)". Veja:

Traição

A cantora Iza afirmou ter se separado do jogador Yuri Lima. Ela publicou um vídeo em seu perfil no Instagram. Segundo ela, o motivo da separação é uma traição por parte do jogador. “Ele mantinha conversas com uma pessoa que já havia ficado antes de ficar comigo”, disse a artista.

"Eu sou o tipo de pessoa que não suporta esse tipo de coisa, eu tento viver minha vida ao máximo de forma restrita [..] Mas nessa situação eu não vejo outra solução, eu acho que na verdade esse caldo já entornou", disse a artista sobre a decisão de trazer a notícia a público.