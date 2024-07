Festival celebra o Dia Mundial do Rock na Orla JK neste sábado

Comemorado neste sábado (13/7), o Dia Mundial do Rock ganha uma grande celebração para os amantes do estilo musical. A Orla JK será palco do festival Eu quero é rock. O evento conta com atrações locais e covers de roqueiros icônicos.

O festival comemora o Dia Mundial do Rock com a banda Vital, que é comandada pelo brasiliense Marquinho Vital. O público ainda vai poder curtir o show da banda Heat, que tem Alex Hurtado no comando.

A programação também inclui Renato Azambuja no comando do Cazuza Concert e do musical em homenagem a Rita Lee. DJ Maffra é outra atração confirmada. Eu Quero é Rock contará com uma gama de opções gastronômicas e drinks. Os ingressos já estão à venda na plataforma do Sympla.

Programação

20h - DJ Maffra

22h - Banda Vital

00h - Rita Lee + Cazuza (cover)

2h - Banda Heat





Serviço

Eu Quero é Rock

Sábado (13/7), no Mormaii Surf Bar (Orla JK), a partir das 20h. Ingressos a partir de R$ 65 na plataforma Sympla. Classificação: 18 anos