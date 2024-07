Livraria Platô oferece programação para crianças de 4 a 8 anos

Nesta quinta-feira (11/7), a livraria Platô, localizada na 405 sul, realiza oficinas especiais para os pequenos, às 15h. Aproveitando as férias escolares, a arte educadora Rosana Basile irá guiar as crianças para o caminho criativo, com pinturas e desenhos. A atividade terá duas horas de duração e o investimento é de R$ 250. As inscrições podem ser feitas pelo e mail plato@platolivraria.com.

Rosana Basile é artista visual e arte educadora com 25 anos de prática artística. Formada em escultura pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a artista comenta sobre seu trabalho: "Sou apaixonada pelas cores e busco inspiração na beleza dinâmica da vida. O ensino da arte é o exercício nobre de encontrar o outro através da arte."

Para os pequenos, Rosana irá unir a beleza da arte com a literatura. A arte educadora acredita que os livros alimentam a mente e utiliza-os, com contações de história, para acessar a criatividade dos alunos. As oficinas serão inspiradas em uma história infantil, biografia de artista ou música. "Acredito que o desenvolvimento de todo ser humano precisa acontecer permeado de beleza. Arte e literatura são sementes para o solo fértil que qualquer criança representa", comenta Rosana.

As oficinas irão deixar as crianças livres para explorar as possibilidades da arte, fazendo sua própria arte de forma divertida. "Minha expectativa é que vivenciamos momentos alegres, coloridos e permeados de risos enquanto a mão, a mente e o corpo produzem beleza. Muita cor, uma infinidade de materiais e a construção de coisas lindas, seja com desenho, pintura, escultura ou gravura. Tudo isso num lugar lindo, que acolhe e inspira", finaliza a artista.