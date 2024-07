Os Melhores do Mundo trazem um Hermanoteu repaginado para Brasília

Hermanoteu na terra de Godah, com Os melhores do mundo - (crédito: Divulgação)

Hermanoteu na terra de Godah é uma espécie de fenômeno na trajetória do grupo Os melhores do mundo. Criada em 1995, a peça viralizou em uma época em que as redes sociais ainda eram incipientes e usadas com certa moderação. Filmada, foi parar no Youtube e virou um cartão de visitas do grupo, mas já foi encenada tantas vezes que acabou ganhando modificações ao longo do tempo.

A edição que o público poderá ver hoje e amanhã no Teatro Royal Tulip é fruto do amadurecimento e de adaptações que acompanham as décadas. "A gente deu uma repaginada. A peça tinha outros personagens, outros quadros. Depois de cinco anos, ela foi remodelada e passou a ter essa cara que tem hoje, mas a cada apresentação, ou a cada cidade, a gente coloca referências", avisa Adriana Nunes, que divide o palco com Adriano Siri, Jovane Nunes, Ricardo Garcia, Victor Leal e Welder Rodrigues.

Quando Os melhores do mundo criaram Hermanoteu, a ideia era conceber um espetáculo baseado em filmes épicos do velho testamento. O personagem peregrina por vários territórios e cruza diversos personagens bíblicos, incluindo Jesus Cristo. "Aí a gente traz as referências atuais dentro de um pano de fundo que é o da antiguidade. O Hermanoteu é um anti-herói que está numa peregrinação. É uma saga épica, com lugares imaginários e lugares que realmente existiram tipo, Egito e Roma", conta Adriana.

Junto com Sexo, a comédia (1999) e Notícias populares (2000), Hermanoteu está entre as produções mais conhecidas de Os melhores do mundo. "É mais famoso do que o grupo", brinca Adriana. "Ele chega antes da companhia. Em cidades nas quais a gente nunca foi, por exemplo, a gente tem que levar o Hermanoteu primeiro porque é nossa porta de entrada. É mais conhecido do que a gente."

Além de a peça estar inteira no Youtube, o grupo também gravou um DVD que, segundo Adriana, foi muito pirateado na época. A produção funcionou como uma espécie de piloto de formação de público.

"Ela acessou pessoas. O teatro é elitizado, mas, com ele, a gente levou uma peça para as casas das pessoas que não vão ao teatro e isso fez com que a gente viralizasse. Veio então uma formação de público, com pessoas que passaram a querer ir ao teatro presencialmente", avalia Adriana. "Às vezes, é a primeira peça que as pessoas vão assistir no teatro e elas já sabem as falas, falam juntos. É muito interessante essa formação de plateia que o Hermanoteu permitiu ao grupo."

Além de estar inteiramente disponível na internet, Hermanoteu na terra de Godah passou por uma apropriação que levou o espetáculo para outros contextos. Adriana conta que é muito montado em escolas, igrejas e por grupos de teatro popular de cidades do interior do país. Até em Portugal Os melhores do mundo já se depararam com uma versão feita por outro grupo.

Hermanoteu na terra de Godah

Com Os Melhores do Mundo. Hoje, às 21h, e domingo, às 20h, no Teatro Royal Tulip (SHTN Trecho 1). Ingressos: de R$120 a R$60, no Sympla ou na Belini (113 Sul).

*Assinantes do Correio Braziliense têm 50% de desconto.