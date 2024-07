"Capitão América: Admirável Novo Mundo" ganha trailer e data de lançamento

A Marvel soltou de surpresa, nesta sexta-feira (12/7), o trailer de Capitão América: Admirável Mundo Novo, o quarto filme do herói, vai trazer Sam Wilson (Anthony Mackie) de volta ao universo da Marvel após os eventos de Falcão e o Soldado Invernal, tendo que lidar com as responsabilidades de ser o próximo Capitão América. O trailer traz Sam se envolvendo com o governo dos Estados Unidos e ficando sob a supervisão do presidente Everett Ross, um inimigo jurado do Hulk, o personagem era originalmente do ator William Hurt no universo da Marvel, que faleceu em 2022 e agora passou a ser interpretado por Harrison Ford, o Han Solo de Star Wars. O trecho mostra que Sam e o presidente Ross vão ter uma série de conflitos ideológicos e políticos sobre como agir, Ford no trailer chega a soltar uma frase comumente dita na internet pelas pessoas que não gostaram de ver o Falcão como o novo Capitão América: "Você não é Steve Rogers!".

No fim do trailer, vemos uma prévia de Everett Ross como o Hulk Vermelho, uma versão antagônica do gigante esmeralda Marvel, que deve ser o maior conflito que o novo capitão deve enfrentar.



O elenco ainda conta com Danny Ramirez (Top Gun: Maverick) como Joaquín Torres, um oficial do exército americano, que já aparece no seriado do Falcão, Tim Blake (A Balada de Buster Scruggs) retorna ao universo depois de sua participação em Incrível Hulk, agora como o vilão, O Líder e Liv Tyler (O Senhor dos Anéis) volta a viver o interesse romântico de Bruce Banner, Betty Ross. Capitão América: Admirável Mundo Novo chega aos cinemas em 14 de fevereiro de 2025.