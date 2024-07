Dupla Mutsumineiro realiza oficina de butô na terça feira (16/7)

O dueto de butô Mutsumineiro estará em Brasília realizando apresentações na livraria Platô nos dias 16 e 18 de julho. Composto por Tatsumi Hijikata e Kazuo Ohno, a dupla vai realizar um workshop da dança no dia 16 e uma performance no dia 18. É a primeira vez de Tatsumi e Kazuo no Brasil.

A dupla se conheceu em 2012, em Yokohama, em aulas de dança ministradas por Yoshito Ohno no Kazuo Ohno Dance Studio. A prática surgiu no Japão, após a Segunda Guerra Mundial, e tornou-se conhecida pelos movimentos lentos e pelos corpos dos artistas pintados de branco. A dupla se dedica a difundir a tradição do butô para o mundo.



A oficina é aberta a todos, iniciantes ou profissionais, e tem uma contribuição no valor de R$ 250 para o workshop. Para o dia da performance, será cobrado um couvert artístico no valor de R$ 25. Os participantes terão a oportunidade de aprender com a dupla e entender suas experiências e visões sobre butô.



SERVIÇO

Workshop com Mutsumineiro na livraria Platô

16 de julho, das 18h30 às 22h30, na livraria Platô ( CLS 405, bloco A, loja 12). Contribuição no valor de R$ 150. Inscrições pelo Whatsapp (11) 99230-7682.

Performance da dupla Mutsumineiro na livraria Platô



18 de julho, às 19h, na livraria Platô ( CLS 405, bloco A, loja 12). Couvert artístico da performance no valor de R$ 25.