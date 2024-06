Filhos de Dona Maria toca na Casa de Jorge neste sábado (22/6)

A Casa de Jorge recebe neste sábado (22/6), a partir das 19h30, a segunda edição do festival Feitiço na Rua, com o grupo Filhos de Dona Maria. Os ingressos, que custam a partir de R$15, podem ser adquiridos no local ou pelo site da Sympla.

Amílcar Paré, na voz e no violão, e Khalil Santarém, na voz e no cavaquinho, cantarão faixas do disco Todos os prazeres, canções inéditas e sucessos do bambas, como Nei Lopes e Dona Ivone Lara. O evento reúne música e tradições do Candomblé em uma forma de homenagem à ancestralidade afro-brasileira.

O conjunto brasiliense Filhos de Dona Maria foi criado há mais de 10 anos. Em sua obra, misturam samba, chula, afoxé, jongo e sons da capoeira. Os integrantes já tocaram com os artistas Mateus Aleluia e Glória Bomfim.