A última temporada de Stranger Things chega à metade das filmagens

A quinta temporada da série Stranger Things foi anunciada como sendo a última da obra fictícia. Nell Fisher (Evil Dead Rise), Jake Connelly e Alex Breaux (Depraved) são os três novos atores que participarão da nova temporada. Além da última temporada da série, outros projetos do mesmo universo vão ser realizados, incluindo Stranger Things: The First Shadow e uma série spin-off em formato de animação.



O enredo da série se concentra na cidade fictícia de Hawkins, Indiana. A história começa com o desaparecimento misterioso de um menino. Sufocados com a agonia, a família e amigos da vítima começam a investigar a cidade atrás de respostas e acabam se envolvendo em situações de perigo. A cidade rural de Hawkins parece normal, mas esconde segredos extraordinários e mistérios sobrenaturais. O governo realiza experimentos paranormais com cobaias humanas e sem querer acaba abrindo um portal que conecta o mundo real com um mundo sinistro repleto de criaturas e monstros desconhecidos.

Stranger Things é uma série criada pelos irmãos Matt Duffer e Ross Duffer em 2016 e rapidamente se tornou um dos seriados da Netflix mais amados pelo público. Stranger Things traz elementos clássicos da década de 1980, promovendo o ressurgimento de itens da cultura pop da época a cada nova temporada. Recentemente, a série deu vida à música de sucesso de Kate Bush, Running up that hill, fazendo a música entrar para o top 10 da Billboard Hot 100 pela primeira vez desde que foi lançada, em 1985. Com grande popularidade de público e crítica, a quarta temporada de Stranger Things acumulou 140,7 milhões de visualizações. Além disso, a série coleciona mais de 70 prêmios, incluindo dois Emmys.