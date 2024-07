Takeda ganha novo trailer mostrando seu gameplay em Mortal Kombat 1

A Warner Bros divulgou na última segunda-feira (15) um trailer do próximo personagem que vai compor o elenco de Mortal Kombat 1, Takeda Takahashi, o Shirai Ryu com chicotes metálicos.

Takeda vai ganhar uma nova história de origem nesse universo veja:



“Assim como seu primo Kenshi, Takeda Takahashi foi criado pela Yakuza. Ao contrário dele, Takeda apreciava esse estilo de vida. Foi por isso que ele foi escolhido para acabar com a cruzada de Kenshi contra seus mestres. A luta feriu mortalmente Takeda e, sem querer deixar seu primo morrer, Kenshi o levou às pressas para o socorro mais próximo: os Shirai Ryu. Mesmo depois que Takeda foi curado, Kenshi não o liberou. Ele temia que a Yakuza pudesse matá-lo por falhar em sua missão. Takeda resistiu, tentando escapar repetidamente. Mas conforme os meses passavam, ele começou a apreciar o compromisso altruísta dos Shirai Ryu com Earthrealm, contrastando com seu estilo de vida anterior. Takeda jurou arrancar as raízes do submundo de Earthrealm, mas logo descobriu que elas eram mais fortes e mais intrincadas do que ele pensava”.

O personagem apareceu pela primeira vez em Mortal Kombat X, fazendo parte da geração apelidada pelos fãs de “Kombat Kids” que são filhos ou relacionados aos personagens originais da franquia, como Cassie Cage, filha de Johnny Cage e Sonya Blade, Jackie Briggs, filha de Jax Briggs, Kung Jin, primo de Kung Lao e o próprio Takeda Takahashi, que é filho do samurai cego, Kenshi e protegido do líder dos ninjas Shirai Ryu, Scorpion. Takeda foi um dos mais aclamados, senão o mais, dos Kombat Kids e sua ausência em Mortal Kombat 11 foi lamentada fortemente pelos fãs, e com certeza esse clamor da comunidade foi o que trouxe o personagem de volta para a franquia, mesmo depois do universo de Mortal Kombat X ter se encerrado no último jogo.

Além do ninja de metal, Ferra, outra personagem de Mortal Kombat X, também retorna nessa nova leva de personagens, agora sem o seu parceiro de combate, Tor, e mais velha do que sua versão na última aparição, ela fará parte dos Kameos, ajudando durante o combate.



Takeda e Ferra estarão disponíveis no jogo pela primeira vez antes de seu lançamento na Evolution Championship Series (Evo), torneio de jogos de luta em Las Vegas de 19 a 21 de julho. Esta oportunidade será exclusiva para os participantes do evento e localizada no estande de Mortal Kombat 1 no Las Vegas Convention Center West Hall.

Takeda chega no dia 23 de julho como parte do período de acesso antecipado para proprietários do Kombat Pack, seguido pela disponibilidade geral em 30 de julho. Além disso, Ferra, será uma nova Lutadora de Parceria, que pode auxiliar durante as partidas com uma variedade de movimentos de suporte, estará disponível para proprietários do Kombat Pack e compra avulsa em 23 de julho. Mortal Kombat 1 está disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.