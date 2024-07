Dupla brasiliense YPU apresenta novo single NEFY junto com clipe

A dupla YPU lançou, nesta segunda-feira (15/7), o single NEFY, abreviação de never enough for you, junto com um videoclipe gravado em Brasília. A nova música de YPU faz críticas às demandas pelos números na era digital, além da constante insatisfação do próprio ego que são rebatidas com a letra de NEFY.

O clipe mostra Ayla Gresta, principal vocalista da dupla, andando pelas ruas de Brasília e sendo perseguida por figuras desconhecidas. Aberto a diversas interpretações, o vídeo musical mostra a artista como se estivesse em um estado de agonia, confusão e desespero. O ambiente também foca bastante no Teatro Nacional de Brasília, que se encontra fechado há mais de dez anos. O clipe foi dirigido por Senhor Jota e conta com visualizers dark-diurno em mais uma locação insólita/subvalorizada do urbanismo brasiliense.

YPU é uma dupla musical brasiliense formada pelo casal Ayla Gresta e Gustavo Halfeld. Os artistas moram na capital desde muito novos e exploram diversos gêneros musicais, remetendo a artistas como Joy Division, The Clash, Ruth e Depeche Mode. O novo single foi produzido por Arthur Romio, que já produziu para diversos artistas como Baco Exu do Blues, Odair José, Jorge Du Peixe e Marcelo D2. Vale lembrar que o álbum de estreia da dupla, Paranoar, lançado em 2023, se encontra disponível nas plataformas digitais. Dando visibilidade ao cenário musical de Brasília, YPU tem turnê confirmada em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Pará.