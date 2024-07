Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (17/7)

A GARGALHADA SONORA

Data estelar: Lua cresce em Sagitário.

Se não consegues solucionar teus problemas ou curar teus traumas, em vez de estacionar na angústia da impossibilidade, atravessa essa densa névoa soltando uma gargalhada sonora, porque ao ridiculizares o que te atormenta, teus tormentos perdem o encanto que os torna atrativos.

As monstruosidades que te intimidam são ridículas e merecem tua gargalhada, porque o som dela as rebaixa à sua real condição de irrelevância na coreografia cósmica, mas é preciso que entendas que para desfazer o encantamento, tu também precisarás dar uma gargalhada sonora de teu apego ao sofrimento e ao tormento.

Afinal, se tu não tivesses tanto apego a esses tormentos, enxergarias a verdadeira dimensão das atrocidades, e então soltarias a gargalhada sonora que te libertaria do sofrimento.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Faça o que seja mais seguro, e pense em reservar sua energia para assuntos mais complexos do futuro. Por enquanto, crie um ambiente de conforto e segurança para você e para as pessoas dentro de seu círculo de influência.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Seja você o exemplo do que pretende realizar, para que seus projetos não se conjuguem indefinidamente no pretérito futuro, mas que haja um pouco desse futuro a cada momento, em gerúndio, sempre presente. É por aí.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Quando pareça que está tudo certo para você iniciar a ação, revise seus planos mais uma vez, porque o terreno parece firme, mas há também areia movediça escondida no meio dessa firmeza toda. Prudência necessária.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O mundo está dando sinais de que não vai conseguir se sustentar por muito tempo mais do jeito que pretende, mas que vai precisar elaborar algumas reviravoltas e rupturas para dar conta das transformações em andamento.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)



Apesar da necessidade de se lançar à ação, guarde um pouco de energia de reserva, porque nada está amadurecido o suficiente para ser considerado definitivo. O tempo está ao seu favor, alguma demora será interessante.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As visões do futuro que nossa humanidade produz são fruto do medo e das incertezas a respeito da economia. Porém, nossa humanidade faz isso como resultado de sua estreiteza de entendimento sobre a vida. Só isso.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)



A antecipação que a mente faz é inevitável, ela se projeta espontaneamente ao futuro em busca de respostas, e nem sempre consegue decifrar direito o que percebe. Não importa, melhor isso do que deixar de pensar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Tudo que acontece há de ser pensado com calma, evitando a precipitação de reações emocionais desmesuradas que só agregariam dificuldades para se encontrar uma saída clara e benéfica para todos os envolvidos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É tudo tão complexo que pareceria interessante deixar de pensar sobre o que acontece e deixar o circo pegar fogo. No entanto, essa não seria uma saída honrosa, além do quê, seria contrária aos seus interesses.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As pessoas atrapalham a serenidade, mas elas são o ingrediente imprescindível que sua alma vai precisar num futuro nada distante, dado o teor dos projetos que pretende realizar. Sem pessoas, nada feito.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Nada é pouco se repetido diariamente, porque cada pequeno passo que você dá todos os dias é o tanto de avanço que vai acontecendo ao longo de períodos mais amplos. Por isso, mantenha uma visão ampla de sua vida.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



O mundo não é uma entidade abstrata, é uma teia de relacionamentos humanos feita de interesses e emoções, tudo misturado e ao mesmo tempo. Nada é simples para nós, tudo acontece de forma muito complexa.