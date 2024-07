Naldo Benny conta que teve experiência sexual que durou 8 dias

Naldo Benny revelou detalhes surpreendentes sobre sua vida íntima durante uma participação no programa Surubaum, apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Junto com o cantor, estava o apresentador André Marques, que não poupou histórias picantes sobre o amigo. André começou lembrando de uma boate em Niterói, onde Naldo frequentemente comparecia e protagonizava momentos inesquecíveis.

"Eu tinha uma boate em Niterói chamada Sense e foi lá que, numa segunda-feira, saímos para um after com três garotas que pediram para chamar o Naldo," contou André. Ele descreveu o evento como um "Surubão de Noronha invertido," revelando que, mesmo após ele ter ido trabalhar e voltado na sexta-feira, Naldo ainda estava no hotel. "Foram oito dias, fiz tatuagem, engordei 4 kg e o Naldo continuava metendo," afirmou André, destacando a resistência surpreendente do cantor.

Naldo, por sua vez, confirmou as histórias e ainda acrescentou detalhes sobre seu desempenho sexual. "É tesão todos os dias, vontade de transar toda a hora. 37 por semana é meu recorde," revelou, deixando os apresentadores boquiabertos. Giovanna brincou com a situação, dizendo "Deus me livre," enquanto André complementou: "Ainda bem que você é casado porque imagina com essa força solto no Rio de Janeiro."

O cantor, casado com Ellen Cardoso desde 2013 e pai de Maria Victoria, fez questão de ressaltar que essas aventuras ocorreram antes de seu relacionamento. "Eu não gosto de rapidinha. Uma média de tempo é umas duas horas," disse Naldo, encerrando a conversa com uma revelação que deixou todos impressionados.

