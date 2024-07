O poeta Francisco K lança Experimanto, nono livro da carreira

O poeta e crítico Francisco K lança, nesta terça-feira (23/7), Experimanto, nono livro da carreira. A obra é composta pelo texto poético homônimo da reedição do poema Hagoromo (publicado em 1990) e de um ensaio de Marçal Barreto que aborda ambos os textos. O lançamento será no bar Beirute da Asa Sul, a partir das 19h.

A trama tem como fonte a peça do teatro Nô, Hagoromo, em que uma tennin (anjo-ninfa) deve executar uma dança celeste, raramente vista pelos mortais, para reaver seu manto de plumas mágico em posse de um pescador.

No processo criativo, a escrita de Experimanto foi precedida por um roteiro de vídeo, assim como por uma experiência improvisada de filmagem em VHS, feita com Lorena Moura em 1998, de onde procedem as imagens que passaram a integrar o livro, segundo a concepção do designer Guilherme W, renascidas, na reta final, pelo tratamento aplicado por MoA.

Além disso, o livro também dialoga com gêneros brasileiros como o samba, rock nacional, a indústria cultural e com a estética experimental do Cinema Marginal e da produção textual do udigrúdi brasileiro.

O autor

Francisco K é um poeta e crítico nascido no Recife e, desde a infância, morando em Brasília. Fez graduação em letras e mestrado em comunicação na Universidade de Brasília (UnB). Apresentou trabalhos multimídia em exposições como Labirinto Transparente (1987), Afrofuturismo (1999), Obranome 2 e 3 (2008 e 2013). Publicou os livros Aresta/Hagoromo (1990), 1001 (1997), Eu versus (1999), Poesia aporia (2002), Diz (2007), Poesia? e outras perguntas: textos críticos (2011) e Error (2015).

Serviço

Hoje, às 19h, no Beirute da 109 Asa Sul.