Netflix prepara catálogo de séries coreanas para o mês de agosto

A Netflix vai ampliar o catálogo de séries coreanas para os fãs do gênero a partir do mês de agosto. Ao todo, quatro séries vão ser lançadas na plataforma e vão abranger as mais variadas categorias, como: romance, suspense, mistério e não-ficção.

Já no início do mês, no dia 6 de agosto, uma produção de Lee Jae-seok e Son Soo-jeong, Batalha de Influencers, vai mostrar 77 das principais estrelas das redes sociais da Coreia do Sul para competirem em vários desafios criados para testar a capacidade de todos de chamar a atenção do público. O ganhador levará o título de influenciador supremo e um prêmio em dinheiro de 300.000.000 (KRW), a moeda sul-coreana.

Sem data confirmada, o dorama Quando Ninguém vê terá oito episódios e conta com um dos atores mais reconhecidos da Coreia, o aclamado Kim Yun-seok, que vai interpretar Jeon Yeong-ha, o dono de um motel afastado da cidade. Yoon Kye-sang interpreta Gu Sang-jun, o antigo dono do motel. A versátil Ko Min-si interpreta Yoon Bo-min, uma ex-policial do departamento de homicídios que agora é inspetora e investiga um misterioso crime que aconteceu no local muitos anos atrás.

No dia 30 de agosto, a produção De ator a cantor apresenta Cho Jung-seok, um grande ator com mais de duas décadas cativando o público em filmes, séries e no teatro musical, que vai embarcar em uma aventura sem precedentes para se transformar em um cantor e compositor. Essa não ficção da Netflix narra a viagem de Cho ao mundo da música, com o apoio de uma constelação de estrelas e de mentes criativas do setor.

Por fim, no dia 31 de agosto, chega a comédia romântica de 16 episódios O amor mora ao lado. Na trama, uma mulher pretende recomeçar a vida após uma série de erros, até que encontra Choi Seung-hyo, um jovem arquiteto famoso na Coreia, que lidera o prestigiado ateliê In. Ele não é apenas um arquiteto excepcional, mas também charmoso e agradável. Quando Choi Seung-hyo e Bae Seok-ryu se encontram, faíscas voam e ressurge uma história de amor, risos e segundas chances.