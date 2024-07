Programação da semana no Clube do Choro tem jazz e MPB; confira

Nesta semana, a programação do Complexo Clube do Choro traz diversidade de shows e bandas. O planejamento inclui um mix variado de grandes artistas nacionais e internacionais que trazem musicalidades do choro, MPB e música clássica.

Assim, nesta quarta-feira (24/7), a partir das 19h30, o Choro Livre convida recebe o cantor lírico Bruno Resende e o quarteto de cordas Akhtamar, da Bélgica. O grupo está em turnê pelo Brasil, com 15 concertos em Brasília, Rio de Janeiro, Salvador e Chapada dos Veadeiros. Eles trazem ao palco do Clube do Choro a mistura de sons musicais ao juntar no repertório um mix de artistas premiados dos grandes mestres da MPB e da música clássica, como Caymmi e Debussy, Cartola e Chiquinha Gonzaga. A entrada será franca.

Na quinta-feira (25/7), Manassés de Sousa celebra 70 anos de música e histórias. O cantor vai tocar canções icônicas do repertório brasileiro e mundial, bem como contar um pouco de algumas histórias que perpassam sua vida profissional ao lado dos maiores nomes da música. “Mana", como é conhecido carinhosamente, vai estar acompanhado de uma banda liderada pelo baixista Oswaldo Amorim, que assume a direção musical, pelo baterista Pedro Almeida e pelo tecladista Misael Silvestre. O show tem início às 20h30 e os ingressos podem ser comprados pela Bilheteria Virtual.

Na sexta-feira (26/7), acontece o V encontro internacional de saxofonistas com Isadora Pina, Baptiste Herbin e Ademir Júnior para encerrar o terceiro dia de atividades do IV ESAX BRASÍLIA. O show começará com a saxofonista de Brasília, Isadora Pina, que incorpora uma roupagem instrumental à apresentação. Em seguida, Baptiste Herbin e Ademir, referências mundiais no saxofone, farão um show em conjunto. Os três artistas serão acompanhados pelos músicos Pedro Almeida (bateria), Misael Silvestre (piano) e Daniel Castro (contrabaixo). O evento começa às 20h30 e os ingressos podem ser comprados pela Bilheteria virtual.

Para movimentar e explorar a área externa do Cultural do Choro, o projeto Feijoada com samba será realizado no sábado (27/7), a partir das 12h. Na cena musical, Cris Pereira e Banda vão trazer um repertório de samba para animar o público. O espaço é aberto e coberto, com parque para as crianças, ilha de drinks, buffet de feijoada e artistas talentosos da cidade que se revezam, enriquecendo as apresentações ao vivo.

Ainda no sábado (27/7), acontece também o IV encontro internacional de saxofonistas com Nice López, Lívio Almeida e Esdras Nogueira, a partir das 20h30. Os artistas vão apresentar linguagens diferentes que mostrarão no mesmo show o poder da fusão da música improvisada com a linguagem brasileira e chilena. A saxofonista chilena Nice López apresentará um repertório chileno, com músicas do folclore. O saxofonista Esdras Nogueira interpretará grandes clássicos da música brasileira, incluindo o Choro e MPB. Por último, haverá o show de lançamento do mais novo disco do saxofonista brasileiro, Lívio Almeida. Intitulado Brasília sessions, o disco está repleto de brasilidade com uma roupagem do jazz nova-iorquino.

Por fim, para fechar a programação da semana, o IV encontro de saxofonistas vai reunir grandes ícones do saxofone brasileiro e internacional, do popular ao erudito. Estarão presentes no IV Esax Beasília, para ministrar palestras, master classes, mesa redonda, workshops, recitais e shows. Além disso, o evento contará com a presença de marcas brasileiras e internacionais de instrumentos e acessórios para saxofone. Haverá ainda a distribuição de brindes e sorteios de acessórios das marcas expositoras.





Serviço

Choro Livre convida

Dia 24 de julho, às 19:30h. Entrada Gratuita.





Manassés de Sousa - 70 anos de música e histórias

Dia 25 de julho, às 20:30h. Ingressos a partir de R$ 40,00 reais a meia na Bilheteria Virtual.

Link:





V encontro internacional de saxofonistas com Isadora Pina, Baptiste Herbin e Ademir Júnior

Dia 26 de julho, às 20:30h. Ingressos a partir de R$ 30,00 reais a meia na Bilheteria Virtual.





Feijoada com samba

Dia 27 de julho, às 12h. Reservas feitas no site do Clube do Choro https://clubedochoro.com.br/reservas/





IV encontro internacional de saxofonistas com Nice López, Lívio Almeida e Esdras Nogueira

Dia 27 de julho, às 20:30h. Ingressos a partir de R$ 30,00 reais a meia na Bilheteria Virtual.





IV encontro de saxofonistas

Dia 28 de julho, às 20:30h. Ingressos a partir de 30,00 reais a meia na Bilheteria Virtual.