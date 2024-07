Reinaldo Cordeiro leva música sertaneja de raiz para o Sesi

O evento Viola Cantos e Seus Encantos realizará o show do cantor e compositor Reinaldo Cordeiro em Brasília, no Sesi de Taguatinga Norte, neste sábado (27/7), a partir das 20h. O repertório será recheado de clássicos do sertanejo e modão de viola.

Reinaldo Cordeiro, cantor com 19 anos de carreira, se dedica à música sertaneja raiz. Tendo CDs gravados desde 2005 e com uma discografia extensa de faixas autorais, ele tem como objetivo manter viva a cultura sertaneja, trazendo elementos essenciais do gênero caipira e promovendo a interação entre gerações, onde os mais velhos recordam-se de suas origens e os mais jovens têm a chance de desfrutar da música caipira.

As atividades musicais de Reinaldo Cordeiro transitam entre lançamento de álbuns a participações em eventos e shows ao redor de Brasília e outros lugares do Brasil. O trabalho mais recente do cantor é o projeto Entre Amigos & Violas, que deu origem a um trabalho gravado em 2022 com todas as composições inéditas do artista e participação de grandes nomes como Zé Mulato e Cassiano, Enio Lima & Gustavo Neto e Karem Parreira.

Serviço

Viola Cantos e Seus Encantos com Reinaldo Cordeiro

Sábado (27/7), no Sesi de Taguatinga Norte, às 20h. Ingressos a partir de R$30 (meia entrada) mediante a 1kg de alimento não perecível.