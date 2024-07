BTS: Jimin alcança topo do Spotify Global e quebra novo recorde na carreira

Jimin conquistou o topo do Spotify Global com ‘Who’, single que é carro-chefe do seu novo álbum, MUSE. O integrante do BTS, que atualmente cumpre com o serviço militar obrigatório da Coreia do Sul, estendeu um novo recorde na carreira.



Na atualização divulgada nesta quarta-feira (24), a faixa decolou para o topo da principal parada da plataforma de streaming do mundo, com mais de 9,9 milhões de reproduções nas últimas 24 horas, tendo sido a segunda vez dele a alcançar o feito como artista solo.

Sucesso nos quatros cantos do mundo, Jimin, do BTS, conquistou outra marca inédita, ao emplacar a música ‘Who’ entre as mais ouvidas do Brasil, que possui a tabela do top 50 dominada por sertanejo, trap e funk, e alcançou a 7ª posição, com 725 mil streams.

Em tempo, o atro do k-pop segue em alistamento militar até junho de 2025, e havia deixado o projeto musical concluído antes de ter entrado para o exército, no fim do ano passado. Ao todo, são sete faixas inéditas, incluindo ‘Who’. O disco, por sua vez, é o segundo trabalho solo de sua carreira, sucedendo o EP Face.

