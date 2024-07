Carolina Dieckmann rebate críticas sobre envelhecimento: "Sim, a minha idade chegou"

Após receber críticas sobre a aparência, Carolina Dieckmann, de 45 anos, fez uma reflexão sobre o envelhecimento feminino. A atriz publicou um vídeo nas redes sociais, nesta quarta-feira (24/7), rebatendo comentários que recebeu em uma foto de biquíni.



"Eu acordei feliz me sentindo bonita numa manhã de quarta-feira e resolvi publicar uma foto de biquíni que eu mesma tirei nesse dia. Rapidamente, algumas pessoas apareceram nos comentários falando o quanto eu parecia péssima, velha, como se aquela publicação tivesse sido uma afronta para a sociedade", disse a atriz.

"Algumas pessoas pareciam estar torcendo para eu reconhecer no espelho aquela mulher que elas estavam descrevendo nos comentários. Minha pele já não é boa o bastante? O cabelo já não é bom o bastante? O corpo já não é bom o bastante? Como se o auge da minha vida e da minha carreira já tivesse passado. O que seria certo então? Não publicar mais nenhuma foto? Me tornar invisível?", continuou.

Em seguida, Carolina falou sobre a importância de se olhar no espelho e se aceitar independente da idade. "Eu sinto decepcionar, mas sim, a minha idade chegou. E com a minha idade chega junto todos os auges que eu ainda posso viver em cada nova fase. Eu continuo olhando no espelho e vendo a mulher incrível que eu sou. Cada vez que você ouvir 'a idade chegou', corrija a frase para 'o seu auge chegou', porque você precisa ver no espelho a mulher que tem uma trajetória incrível de conquistas e os auges que você ainda tem pela frente", completou.

Na foto em questão, a atriz posa com um biquíni amarelo em frente a algumas plantas. Nos comentários, os seguidores questionaram o peso, corpo e idade de Carolina.