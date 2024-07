Narratix lança selo de conteúdos infantis no formato de áudio

Conhecido selo de histórias em áudio no Brasil, a Narratix lançou recentemente uma sessão exclusiva do mesmo serviço para o público infantil. A Narrakids dispõe de um catálogo variado de conteúdos voltados especialmente para a garotada e para as famílias. São audiolivros e podcasts produzidos nos moldes específicos para atender as demandas da idade dos pequeninos. Os primeiros episódios do projeto podem ser acessados no Spotify ou no YouTube da Narrakids.

O serviço é uma criação do mesmo fundador da Narratix, o empresário André Calgaro. A iniciativa surgiu do próprio Calgaro, que constantemente lê histórias para o filho, Otto. Para o lançamento da Narrakids, um time de editores de áudio e sound designers, escritores e roteiristas, ilustradores, narradores, produtores artísticos e tradutores foi elencado.

Os benefícios das histórias em áudio para crianças são muitos. Entre eles, estão o estímulo ao hábito de leitura, a diminuição do contato com telas, a melhoria do foco e aumento do tempo de qualidade com amigos e familiares. Até o momento, foram lançados três episódios de três séries diferentes: O ogro de Rashomon, Como é criado um jogo de videogame? e A história dos três rabos.