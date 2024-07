"Deadpool & Wolverine": saiba quantas cenas pós-créditos tem o filme

Deadpool & Wolverine finalmente estreou nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (25/7). Assim como em todo filme da Marvel, a produção conta com uma pequena amostra do futuro da franquia, que pode ser conferida na única cena pós-créditos da produção. O título é o terceiro filme da franquia, que conta com Ryan Reynolds como o anti-herói Deadpool, e Hugh Jackman como Wolverine, após sete anos longe do papel.

A produção mostra a dupla enfrentando um inimigo em comum. Além deles, o elenco conta com Emma Corrin como a vilã Cassandra Nova.

O filme é dirigido por Shawn Levy. Neste mês, Shawn, Ryan e Hugh vieram ao Brasil para um evento relacionado à produção.

O trio aproveitou as terras brasileiras para fazer passeios no Rio de Janeiro, e até bateram uma bolinha com jogadores do Flamengo, no estádio Maracanã.