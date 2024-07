O produtor musical Papatinho está na trilha sonora de Bad Boys 4

O filme Bad Boys 4, que ainda está em cartaz, conta com a participação do produtor Papatinho, em música com Becky G e Luisa Sonza. Ao lado de Black Eyed Peas, Mike Towers e Sean Paul, o carioca produziu a canção Flores Pa Ti, que está no quarto longa da franquia, que teve início em 1995.

Papatinho buscou a carreira internacional desde 2014, realizando viagens frequentes para Los Angeles e fez conexões importantes na indústria durante esse período. “Sempre sonhei em trabalhar com artistas renomados e expandir minha música para além das fronteiras brasileiras. O processo foi gradual: começou com pequenas colaborações e, ao longo dos anos, fui ampliando minha rede de contatos e participando de projetos cada vez mais significativos. Hoje, produzir nos Estados Unidos é uma realidade que me enche de orgulho, e continuo buscando novas oportunidades para elevar a música brasileira internacionalmente”, comenta o produtor carioca.



Sobre o convite para estar na trilha sonora do filme, Papatinho comenta: “Foi uma experiência incrível! Em janeiro de 2024, recebi um e-mail pedindo músicas para o filme Bad Boys 4.Como nessas viagens, eu já tinha várias músicas gravadas com diferentes artistas, fiz uma seleção, coloquei em uma pasta e enviei para eles. Uns dois ou três meses depois, recebi a confirmação de que uma das músicas foi selecionada. Becky G e Luisa Sonza são duas superstars no mundo latino: a Luísa é um ícone no Brasil e a Becky G está conquistando a América e o mundo com sua música latina”.



Para o produtor musical, este ano está sendo excepcional e ele está focado em expandir sua presença internacional, após ter trabalhado com nomes como Dr. Dre, Timbaland e Mike Will Made-It. “No Brasil, continuo fortalecendo meu selo Papatunes com projetos como Papatracks e Papasessions, explorando novas sonoridades e colaborações que destacam a diversidade da nossa música. Estou animado com tudo o que está por vir e empenhado em elevar minha música a novos patamares neste ano emocionante”, finaliza Papatinho.