Sony lança trailer de ‘Bad boys: até o fim’, que estreia em junho

A Sony pictures lançou o trailer final de Bad boys: até o fim, no qual os detetives Mike Lowrey (Will Smith) e Marcus Burnett (Martin Lawrence) se preparam para a guerra sem nunca perder uma boa piada.

O quarto filme da franquia de explosões e humor estreia exclusivamente nos cinemas brasileiros no dia 6 de junho. Com suas cabeças a prêmio, tudo está contra eles, e os detetives precisam ser cuidadosos. O inimigo pode estar mais próximo do que eles imaginam e não será nada fácil proteger a reputação do capitão Howard e limpar seus nomes.

Dirigido pela dupla Adil El Arbi e Bilall Fallah, o filme conta com roteiro de Chris Bremner e traz nomes como Vanessa Hudgens, Eric Dane e Alexander Ludwig no elenco.