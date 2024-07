Marcelo D2 disponibiliza quatro discos clássicos nos treamings

Após muito apelo de fãs de diversas gerações, o cantor Marcelo D2 lançará quatro dos seus principais álbuns nos streamings. O primeiro que foi disponibilizado ao público foi Acústico MTV, e nesta sexta-feira (26/7), Meu samba é assim chegará às plataformas digitais. Eu tiro a onda e A procura da batida perfeita chegarão, respectivamente, nos dias 2 e 16 de agosto.

"A chegada desses álbuns às plataformas é muito importante pra mim. Cada um representa um momento crucial da minha trajetória. Agora, com toda a minha obra solo disponível, o público pode reviver ou descobrir essas histórias e sonoridades”, relata o músico, em nota.

Em 1998, Marcelo D2, antes vocalista da banda Planet Hemp, iniciou sua carreira solo com o disco Eu tiro onda. O rapper passou a ter ainda mais sucesso ao mesclar samba com black music e fazer parcerias com artistas de diferentes gêneros musicais.