Rionegro e Solimões lançam música em parceria com Bruno e Marrone

A música Ativou a Saudade, fruto da colaboração entre as duplas Rionegro e Solimões e Bruno e Marrone, foi lançada nesta quinta-feira (25/7) e já está disponível em todas as plataformas musicais. Além da música, também foi lançado um clipe nesta sexta-feira (26/7), disponível no Youtube. A canção Ativou a Saudade é uma composição de Rafaela Miranda, Kit, Nicolas Damasceno e Edson Garcia.

A colaboração das duplas Rionegro e Solimões e Bruno e Marrone se torna um marco para a história da música sertaneja, reunindo talento, carisma e paixão em uma única canção. Ativou a Saudade é uma celebração da amizade e da trajetória dos artistas, que juntos, continuam escrevendo a história da música sertaneja brasileira.

Além da música, a dupla Rionegro e Solimões lançará o DVD Rionegro e Solimões em Uberlândia com 21 faixas, sendo 10 inéditas, no dia 3 de outubro. O novo disco conta com participações de Maiara e Maraisa, Bruno e Marrone e Luan Pereira. Este novo projeto é uma produção de Juninho Melo com direção de vídeo de André Caverna.