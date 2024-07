Impuros, que chega à 5ª temporada, marca transformação de Vinícius Patrício

Entrou no ar a quinta temporada da série Impuros pelo Disney+ e, com ela, volta o personagem Juninho, um jovem envolvido com tráfico de drogas do morro do Dendê, que após um arco dramático volta a comunidade convertido.

"O Juninho tem uma trajetória bem interessante na trama. Ele inicia como traficante, mergulhado numa vivencia violenta e cruel. Após ver a morte de perto, ele decide dar um novo rumo a sua vida, e encontra no evangelho a base para sua mudança. Mas sair da vida do crime não é tão fácil. Vejo essa quinta temporada como mais uma tentativa do Juninho em cumprir sua missão, mesmo vendo seus planos sempre esbarrando nas ordens e desejos do Evandro", explica o ator Vinicius Patrício, intérprete do personagem.

Na temporada, que será a primeira a estrear na plataforma Disney+, após a fusão com a Star+, o personagem fica ainda mais próximo de dona Arlete (Cyria Coentro), mãe do traficante Evandro (Raphael Logam). O baiano de Ilhéus não esconde a expectativa para o novo capítulo da história que tem uma base de fãs muito fiel e que se identificam com a realidade das personagens.

"É muito bonito ver como eles se envolvem e vibram com tudo que acontece em relação à série. Todos nós somos muito cobrados nas redes sociais sobre quando sairá a próxima temporada. Então, dá muito gosto entregar um trabalho bonito e acalmar o coração da galera que aguarda pacientemente cada temporada", celebra.



Vinicius Patricio e Raphael Logam nos bastidores de Impuros (foto: Disney Plus/Divulgação)

O ator, que hoje tem 35 anos, começou a interpretar Juninho em 2018, quando tinha 29, e a transformação temporal do personagem impactou diretamente a transformação artística de Vinicius.



"De lá para cá, não só meu personagem, como eu, na minha vida pessoal, passei por diversas transformações. O amadurecimento do Juninho se reflete também no meu. Os diretores e roteiristas captam essas transformações e trazem pro desenvolvimento da trama. Eu vejo o meu personagem na primeira temporada como alguém vítima de uma realidade que lhe foi imposta. Já na quinta, eu o vejo como um agente transformador", ressalta.

Além de voltar ao ar com Impuros, Vinicius volta aos palcos com Tudo em volta está deserto, que faz temporada de 3 de agosto a 1º de setembro no SP Escola de Teatro, São Paulo. A peça, que tem dramaturgia de Vitor Julian e direção de Christian Landi, se inspira em eventos ocorridos no ano de 1971 para contar a história de um grupo guerrilheiro que assassina um empresário financiador da ditadura em resposta à prisão, tortura e massacre daqueles que foram considerados subversivos pelo sistema.



"Trabalhar no audiovisual é mágico e a realização de um sonho. O alcance que a série tem me possibilita contar histórias grandiosas para um público enorme. Por outro lado, já fazia um bom tempo que eu estava afastado dos palcos, e o teatro é a base da minha formação. O teatro é vivo. Temos a possibilidade de nos experimentar diversas vezes numa mesma cena. E cada vez, cada dia, cada plateia vai ser uma experiência diferente. Não vejo a hora de estrear", conclui.