Rosane Svartman inicia trabalhos com próxima novela inédita na Globo

Rosane Svartman está trabalhando com seu retorno ao horário das sete da Globo. A autora, responsável por Vai na Fé (2023), o sucesso recente veiculado na faixa, teve seu nome incluso na lista de próximas produções a serem transmitidas pela emissora.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal R7, a autora está, de fato, empenhada no desenvolvimento de um novo projeto para o horário global, e a repetir o saldo de sucesso, com as expectativas grandes entre o alto escalão da emissora.

Com Família é Tudo, de Daniel Ortiz, atualmente em cartaz, a trama termina em setembro, e será substituída por Volta por Cima, de Claudia Souto, que permanecerá em cartaz até o primeiro semestre do ano que vem.

Dentre os sucessos mais recentes da faixa das sete, Rosane Svartman é responsável por grande parte, como Totalmente Demais (2015), Bom Sucesso (2019) e mais recentemente, Vai na Fé.

