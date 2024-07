Nadine Gonçalves anuncia morte da avó de Neymar: "Eu te amo para sempre"

Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, utilizou as redes sociais neste último domingo (28/7) e surpreendeu ao anunciar a morte de uma grande amiga, a quem considerava sua mãe, e avó do jogador de futebol.

Através do Instagram, a matriarca da família revelou detalhes da perda inesperada através de um longo texto. "Dói demais saber que não verei mais você, saber que não receberei mais suas mensagens, uma ligação e um abraço. Infelizmente terei que me acostumar que você não estará mais aqui para me abraçar, me acolher em seus braços, me fazer enxergar as adversidades da vida, ou somente me dizer… Minha menina, não chore! Você é linda, quero ver seu sorriso. Como dói saber que não terei mais você por perto para me acolher", disse ela.

"Você me adotou quando eu mais precisava de um colo de mãe, tínhamos uma conexão que só Deus explica… Conexão de mãe e filha. Você se foi, mais seus cuidados e sua essência ficará para sempre entre todos nós. Eu sei que o céu está em festa, que Deus preparou o melhor para te honrar, tenho certeza disso", escreveu a mãe de Neymar, emocionada.

"Eu te amo para sempre"

"Que um dia, eu possa ter a honra de te encontrar e poder sentir seu abraço novamente, poder ver seu olhar e poder dizer que te amo, e que estou aqui. Você foi uma filha escolhida por Deus, e mesmo com nossa distância, nunca deixamos de dizer uma para outra… Eu te amo! Aqui fica somente saudades, e um enorme "EU TE AMO PARA SEMPRE". Até um dia! Que Deus cuide e guarde todos seus familiares Minha mãe e amiga", escreveu Nadine Gonçalves.

