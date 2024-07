CCBB Brasília divulga a programação completa do Festival CoMA

Mais de 40 artistas se apresentarão no Festival CoMA que será realizado do dia 3 de agosto ao dia 11 de agosto. Artistas como Alceu Valença, Tulipa Ruiz, Criolo, Ana Frango Elétrico, Chico Chico, Flor Furacão, entre outros são alguns dos convidados a se apresentarem este ano no Festival. Os ingressos já estão disponíveis através do site.

Além das apresentações musicais, também faz parte da programação uma conferência que irá debater o futuro dos eventos no país. Foram convidados diversos jornalistas, deputados, psicólogos e artistas como Titi Müller, Luanda Vieira e Sonia Guajajara para debaterem. Serão mais de 15 palestrantes entre três painéis.

O Festival CoMA se concentra em oferecer shows musicais e palestras culturais que podem ser de interesse do público presente. Durante os dois finais de semana de agosto, serão realizados mais de 30 shows e uma conferência, marcada para dias 6 de agosto e 9 de agosto.





Serviço

Festival CoMA

De 3 a 11 de agosto, no CCBB Brasília, a partir das 15h e das 18h. Ingressos: R$15 (meia), pelo site do CCBB.

