Festival CoMA anuncia line-up oficial para conferências e debate

O Festival CoMa, que será realizado entre 3 e 11 de agosto no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de Brasília, anunciou o line-up completo da conferência que irá debater sobre o futuro dos festivais no país.

Entre os nomes escolhidos estão o cantor Evandro Fióti, a jornalista Bianca Santana e a apresentadora Titi Müller. Além desses nomes, o CoMA convidou diversos ativistas, palestrantes, psicólogos, deputados e artistas no geral para participarem do debate. O intuito da palestra é alavancar pensamentos, ideias e promover ações de acessibilidade, além de refletir sobre novas oportunidades e desafios relacionados a esse tipo de evento. O debate é dividido em temas como Trajetórias, descobrir novos propósitos, abraçar as vulnerabilidades e aprender a superar o esgotamento mental e saúde emocional e a era da influência real. Ao total, serão 19 personalidades convidadas para debater.

O Festival CoMA promove a celebração da cultura e da música. Criado em 2017, está na sétima edição e se destaca pela diversidade musical e por provocar reflexões sobre a relação entre cultura e mercado de entretenimento. Já passaram pelos palcos do festival artistas como Elza Soares, Maria Gadu, Ney Matogrosso, Gaby Amarantos, Gal Costa, entre outros grandes nomes da música brasileira.





Serviço

Festival CoMA

De 3 a 11 de agosto, no CCBB Brasília, a partir das 15h e das 18h. Ingressos: R$15 (meia), pelo site do CCBB.