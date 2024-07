Rapper morre aos 50 anos nos EUA e deixa quatro filhos e cinco netos

O rapper Chino XL morreu aos 50 anos, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela família, em um comunicado publicado no Instagram do artista.

Chino morreu em casa no domingo (28/7). A causa da morte não foi divulgada. O artista deixa quatro filhos: Chynna, Bella, Lyric, Kiyana; o enteado Shawn; cinco netos: Emmy, Emery, Chris, Luis e Dyani; a mãe, Carole; e sua ex-parceira de longa data, Stephanie.

Em uma mensagem conjunta, os filhos lamentaram a morte do cantor. "Nosso pai tinha muitos títulos — Rei das piadas, super-herói porto-riquenho —, mas o mais importante era Girl Dad. E o que ele mais nos deu nesse papel foi sua força, franqueza e capacidade de ser super realista. A principal coisa que sentimos agora é que nosso pai está em paz e, portanto, estamos em paz."

A família também pediu privacidade e informou que detalhes sobre um memorial seriam divulgados em breve.

Carreira

Chino XL é o nome artístico de Derek Keith Barbosa. O rapper de ascendência porto-riquenha nasceu no Bronx, em Nova York, nos Estados Unidos. Ao longo de sua carreira, o artista lançou quatro álbuns de estúdio. Entre seus maiores sucessos estão: No complex, Sickology 101 e The Anthem.

O rapper também esteve nas séries Reno 911! e CSI: Miami, e em filmes como The beat e Alex & Emma, ao lado de Luke Wilson e Kate Hudson. Nos últimos anos, Chino escreveu histórias em quadrinhos, como: Black mass, Lucy e Skin and bones: the descent of the holy.